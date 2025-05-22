中職》德保拉6局無責失、王威晨4打點 中信大勝富邦

德保拉。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟王威晨打下包括勝利打點的4分，德保拉先發6局無責失，9:3大勝富邦悍將。中信贏得2連勝，終止富邦本季最多的2連勝。

德保拉雖然被擊出偏多的7支安打，直到第6局才因為自己的失誤失1分，連續14局無責失，投出6次三振，沒有四壞球，拿下並列聯盟最多的第5勝。

請繼續往下閱讀...

第1局中信首名打者岳政華擊出二壘打，王威晨高飛犧牲打先馳得點，第3局岳政華再度率先上場敲出二壘打，江坤宇高飛犧牲打再下一城，中信2:0領先。

第5局換成岳政華的哥哥岳東華率先上場就安打，岳政華突襲短打成安打，2出局後王威晨二壘打清空壘包，許基宏和詹子賢連續安打追加2分，中信打出4分大局，將比數拉開到6:0。

第6局富邦首名打者王正棠安打，戴培峰滾地球造成德保拉傳二壘失誤，范國宸安打扳回1分，中斷德保拉的連續13局無失分。

第7局中信攻勢再起，江坤宇、王威晨、許基宏和詹子賢連續安打攻下3分，比數來到9:1。

第8局富邦申浩瑋打出本季首轟的陽春砲，並在1出局後攻佔滿壘，但是未能追加分數。第9局富邦靠著四壞球、失誤和申皓瑋安打攻下1分，仍以6分之差落敗。

王威晨。（記者廖耀東攝）

王威晨。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法