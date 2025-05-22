日職》孫易磊好投奪生涯首次中繼成功！新庄監督讚有膽識：本來希望...

孫易磊。（西日本新聞提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場以3：4不敵軟銀，不過除古林睿煬先發6局9K優質先發外，台灣20歲火球男孫易磊迎來一軍初登板，繳出後援2局無失分好投，收下生涯首次中繼成功，也讓新庄剛志監督賽後大讚。

孫易磊今天才剛轉支配下，就馬上獲得一軍登板機會。9局上兩隊仍呈現3：3平手僵局，這時新庄監督也大膽啟用已經在牛棚熱身的孫易磊，讓他迎來日職生涯的一軍初登板，該局他投出3上3下。

請繼續往下閱讀...

10局上新庄監督決定讓孫易磊續投，雖然被敲1支內野安打，但最終仍化解危機，總計後援2局用23球，最快球速來到152公里，被敲出1支內野安打，沒有失分，也收下一軍生涯首次中繼成功。

今天孫易磊的家人也從台灣遠赴北海道，在觀眾席替他加油，而孫易磊也不負眾望，在高張力的情況下登板繳出好投，賽後新庄監督表示：「本來希望第9、10局能拿下1分，然後把勝利球交給易磊的父母與親戚手上，他真的很有膽識。」

對於孫易磊今天的投球內容，新庄剛志也給予正面評價：「能用變化球搶下好球數，對手是第一次看到他的球，應該不太好抓時機，不過他確實穩穩地壓制住了對手。」對於讓孫易磊一軍初登板就跨局投球，新庄監督說道：「他是先發底，在二軍都能投70到80球，這點程度完全沒問題。」

新庄監督還提到孫易磊在賽前記者會上透露對自己的心理素質有信心，「當我告訴他還要再投1局，他充滿氣勢回應『謝謝您，我上！』，雖然記者會上腳還有點發抖，但站上投手丘完全沒問題呢！」而孫易磊賽後受訪也透露：「一開始有點緊張，但後來就能按照自己節奏來投球了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法