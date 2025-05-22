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世壯運》91歲蒙古爺爺800M飆速摘本屆第5金 拚95歲繼續參賽

2025/05/22 22:01

來自蒙古的91歲策倫本屆拿五面金牌。（世壯運提供）來自蒙古的91歲策倫本屆拿五面金牌。（世壯運提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕來自蒙古的91歲策倫（Radnaa Tseren）今天在2025世壯運的男子800公尺決賽，80+、85+、90+組共5人同場較勁，他一馬當先，以3分43秒30奪下個人在本屆賽事第5金。

去年8月瑞典室外與今年3月美國室內2項世界壯年田徑錦標賽，策倫都囊括90+組100、200、400、800與1500公尺，外加三級跳共6面金牌，一再締造90+世界紀錄，今年他在世壯運獨攬5金，唯獨沒有報名三級跳，他略帶遺憾的說：「因為大會規定最多只能報名5項。」

策倫談到自己為何年紀愈大反而能夠在運動場上跑出「逆齡」的成績，他自豪的說：「因為我出生在蒙古這個美麗的國家，還要感謝我父母的恩愛。」至於談到未來的目標，他說：「我到95歲還要繼續參加世壯運。」

另一位泰國105歲人瑞薩旺（Sawang Janpram），今天在世壯運100+組也是「一個人的武林」，在鉛球擲出4公尺29，繼100公尺、標槍、鐵餅後，拿下個人第4金。

薩旺自小學校長退休後，原本務農為生，80歲後看到不少老友陸續因病臥床，於是跟著練田徑的女兒一起開始運動，並在年過90歲後開始參加比賽。Siripan這次參賽成績也相當亮眼，拿下女子70+鉛球與鐵餅雙金，外加標槍銀牌。

談到長生的秘訣，薩旺透露每天維持健走習慣，每週跑步3至4天，加上早睡早起。他說：「吃的好，睡的好，心情就好，生活規律，自然就很健康。」他還鼓勵上了年紀的人不要天天待在家裡，要走出戶外多運動，不僅有助健康，還能認識更多朋友。

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