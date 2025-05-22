全中運屏東奪81面獎牌創隊史最佳紀錄 縣府今晚發出644萬元獎金表揚

大同高中舉重選手方昱心（右）打破55公斤級挺舉大會紀錄，接受屏東縣長周春米表揚。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年（2025年）全國中等學校運動會屏東縣代表隊表現傑出，勇奪27金、22銀、32銅，共81面獎牌，金牌數更是創下隊史最佳紀錄，縣長周春米今天（22日）晚間在慶功宴上，頒發獎勵金共644萬6328元，表揚選手們在競技場上奮力拼搏、突破極限的精神與努力，也鼓勵選手們持續朝向更高層級的體育舞台邁進。

屏東縣長周春米表示，全中運為全國中等學校最大規模的體育盛會，今年度屏東代表隊勇奪81面獎牌，不僅名列全國第7名，更榮登非六都縣市榜首，其中金牌數創下屏東歷屆參賽以來最佳紀錄，為屏東體育發展寫下嶄新篇章，展現出屏東體育發展與人才培育的堅實基礎，為提供選手更妥善的照顧與支持，縣府除發放獎勵金外，也加碼發給奪牌的選手營養金。

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周春米表示，屏東隊表現亮眼，27面金牌中，以柔道6面金牌居冠，主要由枋寮高中與大同高中選手奪得；競技體操共獲4面金牌，由至正國中選手斬獲；木球項目由潮州高中、至正國中、佳冬高農等校選手包辦4面金牌；拳擊、滑輪溜冰、舉重也各奪3面金牌，還有鐵餅、跆拳道、角力、軟式網球等項目也都有金牌入袋。

另外，大同高中舉重選手方昱心打破55公斤級挺舉大會紀錄，枋寮高中柔道選手楊丞威、崇文國中田徑鐵餅選手施妘臻、潮州高中滑輪溜冰選手李芳儀均完成金牌二連霸，潮州高中滑輪選手蔡佳妤更勇奪三連霸佳績。

枋寮高中教練柯曉涵表示，枋寮高中柔道隊奪得5金，成績優於預期，學生們假日都沒有休息，訓練十分扎實，才能在比賽當下展現實力。

屏東縣體育發展中心表示，縣府持續推動四級五區體育人才培育政策，盤點縣內重點發展學校的體育資源，完善專任教練配置，建立從國小、國中、高中到大學的完整銜接體系，並持續投入經費改善訓練環境與設備更新，全面打造屏東體育人才穩定發展的堅實基礎，讓選手得以在體育賽場上盡情發揮所長，為屏東爭光。

屏東縣長周春米頒發獎金鼓勵全中運優秀選手與教練。（圖由屏東縣政府提供）

全中運屏東縣代表隊今晚慶功宴，縣長周春米頒發獎金鼓勵優秀選手與教練。（圖由屏東縣政府提供）

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