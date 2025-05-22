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日職》平手局面展現強心臟！孫易磊初登板好投 讓軟銀監督也佩服

2025/05/22 22:23

孫易磊。（西日本新聞提供）孫易磊。（西日本新聞提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣20歲新星孫易磊今天剛轉支配下選手、並升上一軍，立即就迎來日職一軍初登板。孫易磊交出2局無失分好投，收下生涯首次中繼成功，火腿最後在延長賽11局以3比4敗給軟銀鷹。但軟銀監督小久保裕紀盛讚孫易磊的表現。

此戰前8局打完雙方戰成3比3平手，第9局火腿監督新庄剛志大膽調度，讓孫易磊在平手局面迎接一軍初登板，孫易磊交出2局無失分表現，僅被敲1安、最快丟到152公里，摘得一軍生涯首次中繼成功。

根據《西日本體育》報導，軟銀在這次與火腿的3連戰，拿到2勝1敗。小久保監督賽後讚賞孫易磊，「老實說，（日本火腿）很強，那個投手（孫易磊）也是育成（選手）升上來的吧。在那樣的場面登板還能壓制對手。」

小久保監督今天也做出罕見調度，火腿延長賽11局2出局攻占二壘，讓前役被敲再見安打的右投大山凌登板抓最後一個出局數，大山凌最後三振火腿打者水野達稀，幫助軟銀贏球，大山凌也收下一軍生涯首次救援成功。

小久保監督說明，輪到對方左打者接連上場時，就決定要用大山凌，他也對大山凌說，「就算被打，也只是追平而已。」小久保監督讚賞，「他上場時表情很棒，我當時就覺得他能壓制對手。」

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