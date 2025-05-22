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日職》古林睿煬優質先發仍坦言最懊悔之處 新庄監督仍對他充滿期待

2025/05/22 22:24

古林睿煬挨轟。（西日本新聞提供）古林睿煬挨轟。（西日本新聞提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣火球男古林睿煬今天先發面對軟銀鷹，主投6局失掉3分，僅有2分責失，還飆出9次三振，最終火腿3：4不敵軟銀，古林無關勝負，賽後他也點出對自己表現不滿意的地方。

古林睿煬今天開賽首局首打席首球，就被野村勇敲出左外野陽春砲，後續又被周東佑京敲安並盜上二壘，加上23歲菜鳥捕手進藤勇也發生暴傳讓跑者上三壘，隨後被中村晃敲出二壘滾地球失掉第2分。

不過接下來3局，古林回穩還飆出7次三振。然而5局上古林再度遭遇亂流，先被山川穗高敲出安打，2出局後接連遭野村勇與周東佑京敲安又失1分，還投出保送形成滿壘，所幸即時止血沒再繼續失分。古林續投6局上再飆1K，也完成今天任務。

古林睿煬此役先發6局用100球，被敲出6支安打包含1發陽春砲，飆出9次三振，送出2次四壞保送，失掉3分有2分責失分，繳出優質先發，防禦率從賽前2.91稍微提升至2.93。古林前2次登板都拿下勝投，但今天無緣挑戰先發3連勝。

賽後古林受訪表示，自己今天有幾次無法取得好球數領先，還投出保送，讓他感到後悔，而三振也大多集中在比賽前段，如果能夠把那樣的表現延續到比賽中後段，相信整體內容會表現更好。

新庄剛志監督也表示，雖然火腿輸球，但仍是場很棒的比賽。而古林的第一球就挨轟，野村展現了很強的打擊力量，應該是第一球鎖定直球，「當然，狀態好的古林會讓打者打成界外，我們對他還是充滿期待。」

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