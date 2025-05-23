法網》致敬納達爾儀式三巨頭有望到齊 羅迪克、莫瑞絲摩這麼說

納達爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025法國網球公開賽將在5月25日開幕日，邀請已退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出席，並舉辦盛大紀念儀式向「紅土之王」致敬，前美國球王羅迪克（Andy Roddick）透露，屆時「三巨頭」可望到齊，讓巴黎羅蘭加洛斯現場氣氛掀起高潮。

「我相信費德爾（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）都將會出席。」羅迪克近來在播客節目表示，他預計高掛球拍的瑞士老將費爸，將和「三巨頭」中最後仍在賽場奮戰的喬科維奇週日共同現身，尤其納達爾去年11月台維斯盃結束最後一舞，大會安排的退休儀式相當草率，遠不如各界預期，更飽受球迷批評，「在我看來，他如此輝煌的職業生涯不應該以這種方式結束。我希望這回所有人都到場，費德爾也能現身，因為我確信喬科維奇將在那裡，這就是在場上慶祝他退休的方式。」

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歡送法網14冠的納達爾，正是本屆最受期待的活動之一，法網賽事總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）日前受訪時，被問及費德爾是否也會出席這場盛事？則語帶玄機回應：「球迷要等到當天才能知道！」並強調大會已經籌備好幾個月，希望能讓納達爾感動流淚，感受到大家的情感和熱愛，「他給了我們很多，我們也想回報他。在這裡14次奪冠對他是段非常特別的回憶，這項賽事與納達爾之間有著非常特殊的聯繫。他也想要一些簡單、真實、真誠的東西，就像他自己一樣，所以我們盡量滿足他的要求。」

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