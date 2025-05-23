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MLB》洋基24歲菜鳥生涯首轟出爐、53億左投6局無失分 條紋軍4連勝

2025/05/23 07:41

維瓦斯。（路透）維瓦斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與遊騎兵上演投手戰，條紋軍靠著明星左投羅冬（Carlos Rodón）6局無失分好投，加上24歲新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）敲出致勝轟，終場條紋軍以1：0贏球，取得4連勝。

維瓦斯此役在5下棒打遊騎兵強投艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），轟出右外野陽春砲，擊球初速101英哩、飛行距離360英呎，這是他大聯盟生涯首轟，終場洋基就靠這寶貴1分以1：0收勝。

洋基今日先發投手為在2022年簽下6年1.62億美元（約新台幣53億）合約的羅冬，他投得虎虎生風，先發6局只被敲2安，沒有失分，猛飆8次三振，繳出優質先發，摘下賽季第6勝。

羅冬退場後，洋基牛棚小萊特（Mark Leiter Jr.）、威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）各把關1局無失分，聯手完封遊騎兵。

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