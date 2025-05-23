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桌球世錦賽》史詩級7局大戰險勝法蘭吉斯卡 林昀儒今晚8強戰對決王楚欽

2025/05/23 07:58

林昀儒擊退德國名將法蘭吉斯卡，闖進男單8強。（取自WTT官網）林昀儒擊退德國名將法蘭吉斯卡，闖進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名12的「沉默刺客」林昀儒，今天凌晨在2025年度哈世界桌球錦標賽男單16強戰，歷經一場驚心動魄的7局大戰後，以4:3力退世界排名14的德國名將法蘭吉斯卡，寫下對戰9連勝，也首度晉級8強，締造個人在世錦賽男單最佳戰績，今晚將迎戰世界排名第2的中國名將王楚欽。

面對過去8度交手從未輸過的法蘭吉斯卡，單日第3戰的林昀儒略顯疲憊，首局以8:11讓出，次局也陷入3:9落後，但他強打起精神，在6:10絕境下化解4個局點後，以12:10扳回一城。

第3局，林昀儒又是在9:10的落後下，連拿3分後來居上，第4局開局也取得7:1領先，但隨後法蘭吉斯卡一路苦追，加上小林膝蓋不適請求醫療暫停，戰況也風雲變色，法蘭吉斯卡打出一波10:0反擊，11:7扳平戰局。

關鍵第5局，林昀儒再度展現追分能力，在7:9劣勢下連追4分，11:9再度超前局數。法蘭吉斯卡則靠著「鳥鳥發球」有效壓制林昀儒的反手擰，以11:7追回1局，將小林逼進決勝局。

決勝局，林昀儒全力一搏，在1:2落後下連得9分，重挫對手士氣，最後以11:4，在歷經1小時15分後，贏得這場史詩級的7局大戰。

教練王翊澤表示，林昀儒的膝蓋並無大礙，只是小小的瘀青，不影響接下來的賽事。

林昀儒今晚10點10分將迎戰第2種子王楚欽，雙方過去在國際賽交手11次，小林以3勝8負居下風，包括最近一次在今年亞洲杯4強賽，小林也以2:4告負。

林昀儒在比賽中一度請求醫療暫停。（取自WTT官網）林昀儒在比賽中一度請求醫療暫停。（取自WTT官網）

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