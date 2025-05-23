NBA》差一勝打進西冠 金塊扶正代理總教練阿德爾曼

金塊扶正代理總教練阿德爾曼。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊本季在不被看好的情況下，次輪一路與西部龍頭雷霆纏鬥到決勝第7戰，最終才在客場慘敗結束賽季，而隨著賽季結束，球團宣佈扶正代理總教練阿德爾曼（David Adelman），新賽季將由他執掌兵符。

金塊今天舉行了賽季記者會，老闆克倫科（Josh Kroenke）宣佈阿德爾曼（David Adelman）轉正為正式總教練，金塊這季在例行賽還剩3場時，突然炒掉原任總教練馬龍（Michael Malone）、以及總管布斯（Calvin Booth），阿德爾曼臨時接下兵符後，帶隊打出3連勝避免附加賽，接著季後賽首輪7戰擊敗快艇，第2輪同樣打滿7戰，最終不敵雷霆，僅差一勝就可以打進西部冠軍賽，好表現超乎外界預期。

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在宣佈扶正阿德爾曼後，克倫科解釋他其實不排除從外面找新教練，不過阿德爾曼在金塊當助教也很多年了，看到阿德爾曼帶隊時團隊展現的凝聚力、在隊上的人和，這些是球隊可以成功、並發揮球員潛能的重印因素之一，因此將主帥重擔交給阿德爾曼。

「我們做出這樣的決定，是給阿德爾曼一個機會。」克倫科說，阿德爾曼在隊多年，他和團隊一起成長，他了解這些球員，他也知道要怎麼帶動這些球員。

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