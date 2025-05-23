NBA》比肩指環王、柏德兩大傳奇 約基奇無緣MVP仍寫神紀錄

約基奇連續5季MVP票選前2，成為聯盟史上第3位寫下這項紀錄的球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕NBA昨天宣佈本賽季MVP，由雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得，並在今天比賽舉行頒獎儀式，而金塊約基奇（Nikola Jokic）儘管無緣MVP二連霸，不過票數第二仍讓他寫下偉大紀錄。

約基奇今年拿下29張第一名選票與71張第二名選票，以總分787分位居第二，根據NBA統計，這是約基奇連續第5季在MVP票選上暫居前二，成為NBA史上第3人，比肩兩大退役傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）、「指環王」羅素（Bill Russell）。

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從2020年至2021年賽季開始，約基奇成為MVP榜單上熱門人選，他分別在2021年、2022年、2024年拿下MVP，2023年票選第2，該年MVP為恩比德（Joel Embiid）。

羅素在1958、1961、1962、1963、1965年奪下MVP，其中1959、1960年票選第二，柏德則是在1984到1986年奪得MVP，他在奪下MVP前，連續3季票選第2。

值得一提的是，羅素和柏德皆為塞爾提克傳奇，兩人也都曾寫下MVP 3連霸，約基奇則是在2023年敗給恩比德，差一點成為近代MVP 3連霸第一人。

新科MVP吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

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