NBA》比肩籃球之神！勇士球星「嘴綠」創稀有紀錄 齊名4大傳奇

D.格林。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳防守陣容，勇士球星「嘴綠」D.格林（Draymond Green）生涯第9度入選，寫下史詩紀錄。

D.格林獲得81張第一名選票、17張第二名選票，總計179分，榮膺年度防守第一隊。另外4位獲選防守第一隊的球員是騎士莫布里（Evan Mobley）、老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）、雷霆悍將道特（Luguentz Dort）、火箭湯普森（Amen Thompson）。

請繼續往下閱讀...

D.格林生涯已9度入選年度防守陣容（5次第一隊、4次第二隊），成為史上第五位9度榮膺最佳防守陣容並曾獲得年度最佳防守球員的選手，齊名傳奇球星裴頓（Gary Payton）、賈奈特（Kevin Garnett）、喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

至於年度防守第二隊成員，包括拓荒者卡馬拉（Toumani Camara）、灰狼戈貝爾（Rudy Gobert）、灰熊J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）、雷霆J.威廉斯（Jalen Williams）、快艇祖巴克（Ivica Zubac）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法