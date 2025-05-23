「雙北世界壯年運動會-個人公路賽」壓軸登場 5/27~5/28 人車動態管制

「2025雙北世界壯年運動會-個人公路賽」交通封閉段示意圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會-個人公路賽」，訂於5月27日（星期二）至5月28日（星期三）每日10時至14時，在新北市磺清路（起點）至北市小油坑停車場（終點）舉行，北市警察局為維護交通秩序與活動安全，將實施動態交管，於管制期間禁止人、車通行。

北市警交通大隊表示，相關動態管制時（路）段如下：

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一、5月26日13時至17時新北市磺清路封閉管制，0時至24時北市小油坑停車場封閉管制。

二、5月27日7時至15時新北市磺清路封閉管制，0時至24時小油坑停車場封閉管制，10時至16時比賽路線包含省道台2線、台2甲線、市道101線、阿里老坑路、法鼓路、區道北9線、北18線、北15線、北21線、北22線及北23-1線，比賽期間採動態管制。

三、5月28日7時至15時新北市磺清路封閉管制，0時至18時小油坑停車場封閉管制，10時至16時比賽路線包含省道台2線、台2甲線、市道101線、區道北9線、北15線、北18線、北21線、北22線與法鼓路，比賽期間採動態管制。

四、賽道動態管制，將於車隊通過前後管制路口約5至25分鐘，沿線路段及路口將有員警及義交進行疏導，請民眾勿任意跨越雙黃線超越自由車車隊，以免發生交通事故；將視車隊通過情形，彈性開放通行，以維活動期間交通順暢，並保護用路人及參賽選手安全。

活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

「2025雙北世界壯年運動會-個人公路賽」交通封閉段示意圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

「2025雙北世界壯年運動會-個人公路賽」交通封閉段示意圖。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

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