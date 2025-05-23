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中職》富邦悍將推出「迺夜市・呷好味」主題日

2025/05/23 11:12

悍將「迺夜市・呷好味」。（富邦提供）悍將「迺夜市・呷好味」。（富邦提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將於6月7日（六）、6月8日（日）兩天，在新莊棒球場舉辦主題日「迺夜市・呷好味」，將台灣的夜市文化搬進球場，15家夜市美食進駐新莊城堡，打造結合棒球、吃喝與互動的夜市派對。

新莊棒球場打造最大的「悍將夜市」，經典夜市美食包括一口酥臭豆腐、香酥杏鮑菇、一口煎餃、古早味紅茶冰、大腸包小腸、現煎鳥蛋、甘草芭樂、雪花冰、油飯涼麵、糖葫蘆、大熱狗、地瓜球、香酥大雞排鹽酥雞、轟炸大魷魚花枝丸、刈包等，只在主題日兩天限定登場。

「迺夜市・呷好味」活動還集結多家品牌，球迷於進場贈品攤位帳篷出示闖關卡，即送罐裝啤酒（限18歲以上民眾兌換）、潔面濕紙巾與「港快悍你飛」聯名行李吊牌，贈品數量有限，送完為止。球迷只要到品牌攤位完成指定任務，就有機會把限量品牌好禮帶走，還有機會抽到「台北/台中/高雄/花蓮 - 香港」 來回機票。

到夜市除了吃美食，當然少不了好玩的遊戲攤位，如打彈珠、賓果連線等經典夜市遊戲等著球迷來挑戰，只要完成遊戲體驗就有機會獲得沙士乙瓶、悍衛本壘造型吊飾與球員版棒球帽等好禮，每天數量有限，送完為止。

兩天舞台活動輪番上陣，6月7日應援團長化身「新莊叫賣哥」，開口就讓你秒進夜市最熟悉的聲音情境；6月8日則推出人氣互動遊戲「夜市估價王」，歡迎球迷現場踴躍參賽，中場活動「糖葫蘆快手」要來考驗你的手速，挑戰成功還能把獎品帶回家，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

悍將「迺夜市・呷好味」美食攤位。（富邦提供）悍將「迺夜市・呷好味」美食攤位。（富邦提供）

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