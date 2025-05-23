NBA季後賽》MVP！SGA轟38分 雷霆戰勝灰狼西冠2：0領先

雷霆戰勝灰狼西冠2：0領先。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛獲年度MVP殊榮的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天在主場轟進38分，率西部頭號種子雷霆以118：103打敗灰狼，在西部決賽取得2：0領先，下一場將在25日到明尼蘇達客場拚系列賽聽牌。

吉爾吉斯亞歷山大榮獲MVP，最怕是魔咒纏身，不過他此仗發揮依舊出色，在上半場以9投6中和罰球6罰全進，攻下19分，壓過灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）的16分，雷霆半場以58：50領先灰狼。

請繼續往下閱讀...

灰狼第三節一度追到差4分，不過吉爾吉斯亞歷山大完成一記「三分打」後，再度點燃雷霆的氣勢，頻頻利用快速攻守轉換，打出25：6一波流，把領先最多擴大至24分，而SGA這節斬獲11分，提前完成連5場季後賽得分都破30大關的成績，至於灰狼在第四節苦追卻也徒勞無功，最終就在主場連輸2場，只能在G3回到主場尋求扳回一城。

吉爾吉斯亞歷山大以20投12中，包括1顆三分球及15罰13中，攻下38分外帶8助攻、3籃板，威廉斯（Jalen Williams）26分、10籃板及5助攻，霍倫格姆（Chet Holmgren）拿22分，雷霆此仗投籃命中率逼近5成，且強悍團隊防守更讓灰狼進攻不順。

灰狼得分最多就為愛德華茲的32分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注22分，SGA 的表弟亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）獲17分，但灰狼仍無緣在雷霆主場搶下勝利。

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法