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NBA季後賽》SGA連5場30＋平生涯最佳 並創跟柯瑞一樣的神紀錄

2025/05/23 11:45

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕剛獲年度MVP殊榮的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在主場轟追平個人季後賽新高38分，率西部頭號種子雷霆以118：103打敗灰狼，在西部決賽取得2：0領先，SGA也連續5場得分至少30分，追平個人最佳紀錄，他還是是2015年以來首位控球後衛能在生涯前兩場分部決賽都拿30＋的球員。

吉爾吉斯亞歷山大上季在季後賽對上獨行俠系列戰，從G2開始到G6連續5場季後賽得分至少30分，只是雷霆最終遭到獨行下淘汰。吉爾吉斯亞歷山大本季捲土重來，並在上一輪面對金塊開啟得分模式，從G5、G6、G7都轟至少30分，他在西部決賽前兩場又各拿31分、38分正式追平個人紀錄。

吉爾吉斯亞歷山大今年季後賽已累積9戰得分30＋僅次於杜蘭特在2014年的11場隊史紀錄，最快在這一系列賽就能平紀錄，也有機會締造隊史新猷。

另外，柯瑞（Stephen Curry）在2015年生涯首次踏上西部決賽舞台，在前兩役遭遇火箭，分別攻下34分、33分，如今10年過後SGA則是首度進軍分部決賽，也在前兩場各拿31分、38分。

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