NBA季後賽》溜馬一哥又鎖喉又傳球給對手 美記者讚：最佳反派誕生

美國記者昆恩認為,哈里伯頓(右)已經成為聯盟最佳反派。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬一哥哈里伯頓(Tyrese Haliburton)今年季後賽表現亮眼,昨天東部冠軍賽第一戰,靠著他神奇壓哨追平比數,並在延長賽帶隊收下首勝,比賽中他鎖喉慶祝、直接傳球給對手的行為,讓《CBS Sports》記者昆恩(Sam Quinn)認為,哈里伯頓接下了聯盟最佳反派的棒子。

哈里伯頓東冠G1在尼克主場,第四節投進神奇的壓哨追平跳投,當下他以為是絕殺三分,隨即「復刻」了傳奇射手米勒(Reggie Miller)的經典動作,做出鎖喉手勢來慶祝。

請繼續往下閱讀...

延長賽最後0.2秒溜馬領先3分,溜馬握有球權由哈里伯頓發邊線球,當時球評就表示,如果給他發球會直接把球傳給湯斯(Karl-Anthony Towns),因為規則上0.2秒不足夠完成一次投籃,沒想到哈里伯頓真的出奇招,直接把球發給對手讓時間走完,最後還學裁判做出出手不算的手勢。

Tyrese Haliburton really handed the ball off to Karl-Anthony Towns at the end of the game pic.twitter.com/a2H6WGIGCo