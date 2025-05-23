NBA季後賽》溜馬一哥又鎖喉又傳球給對手 美記者讚：最佳反派誕生

美國記者昆恩認為，哈里伯頓（右）已經成為聯盟最佳反派。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今年季後賽表現亮眼，昨天東部冠軍賽第一戰，靠著他神奇壓哨追平比數，並在延長賽帶隊收下首勝，比賽中他鎖喉慶祝、直接傳球給對手的行為，讓《CBS Sports》記者昆恩（Sam Quinn）認為，哈里伯頓接下了聯盟最佳反派的棒子。

哈里伯頓東冠G1在尼克主場，第四節投進神奇的壓哨追平跳投，當下他以為是絕殺三分，隨即「復刻」了傳奇射手米勒（Reggie Miller）的經典動作，做出鎖喉手勢來慶祝。

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延長賽最後0.2秒溜馬領先3分，溜馬握有球權由哈里伯頓發邊線球，當時球評就表示，如果給他發球會直接把球傳給湯斯（Karl-Anthony Towns），因為規則上0.2秒不足夠完成一次投籃，沒想到哈里伯頓真的出奇招，直接把球發給對手讓時間走完，最後還學裁判做出出手不算的手勢。

Tyrese Haliburton really handed the ball off to Karl-Anthony Towns at the end of the game pic.twitter.com/a2H6WGIGCo — DraftKings （@DraftKings） May 22, 2025

《CBS Sports》記者昆恩表示，哈里伯頓場上打球不髒、場下也沒什麼爭議，但他打球很聰明，是天才同時也是表演者，他會在場上擊敗對手後，在對方的「墳墓」上跳舞。

昆恩認為，哈里伯頓是個思路清晰，在場上不太會犯錯的球員，以昨天第四節最後一擊為例子，一般球員在落後兩分下，大多會切到底試圖製造犯規，但哈里伯頓看到尼克禁區補防上前，他無法好好出手，因此很反常的「倒車」運出禁區在外線出手。

哈里伯頓日前才被匿名投票為「最被高估球員」，對此昆恩說，哈里伯頓這季總是在逆境擊敗對手，然後在敗者面前炫耀著自己的勝利，NBA畢竟還是商業聯盟，總是需要為球員塑造角色。

「有些球員不穿你的球衣時，他們會令你抓狂。」昆恩點評道。

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