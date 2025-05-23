大馬大師賽》葉宏蔚／詹又蓁力退丹麥對手 闖混雙4強創合拍最佳

台灣混雙組合葉宏蔚/詹又蓁。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租混雙葉宏蔚／詹又蓁今天在超級500系列馬來西亞羽球大師賽，以21：18、21：19解決丹麥組合世界排名20丹麥對手維斯特加德（Mads Vestergaard）／布西（Christine Busch），挺進4強，也創兩人合拍在500等級的最佳成績。

世界排名23的葉宏蔚／詹又蓁去年開始合作闖蕩國際賽，於500等級南韓公開賽挺進8強，以及300等級澳門公開賽4強，不過兩人今年遇撞牆期並無太多出色表現。教練簡宏儒透露，詹又蓁過去專攻女雙，開始打混雙後，確實有些不太適應，近期較知道自己在場上的工作，也讓兩人能有所突破。

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葉宏蔚／詹又蓁在大馬大師賽先打敗世界排名第7、第5種子丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund），昨激戰3局以19：21、22：20、21：18逆轉地主組合呂秉坤／杜頤溈，證明兩人頗具競爭力。

今日遇到世界排名相近的維斯特加德／布西，葉宏蔚／詹又蓁首局展現韌性，克服2：9落後，一路急起直追還先下一城。葉宏蔚／詹又蓁第二局開局當機，面臨1：6劣勢，再度力挽狂瀾，不僅帶著領先進入技術暫停，並擋住對手的追分，最終以直落二收下勝利。

葉宏蔚／詹又蓁4強對陣世界排名第2的中國組合馮彥哲／黃東萍，雙方上週泰國公開賽狹路相逢，葉宏蔚／詹又蓁以7：21、22：24吞敗，明將再次力抗強敵。

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