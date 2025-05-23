爆蔣市府訂KPI要各機關散播世壯運精華 林延鳳批：跟共產黨有何不同？

民進黨台北市議員林延鳳。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會賽事舉行近一週，賽事出包不斷為人詬病。而民進黨台北市議員林延鳳今（23日）又指出，台北市長蔣萬安昨日發便箋要求市府各級機關，透過各種管道宣傳世壯運精華，還要檢附佐證照片給機關掌握進度。她也不禁批評，這種鋪天蓋地掩蓋事實的包裝方式，跟中國共產黨有什麼不一樣？世壯運執委會表示，便箋不是市長裁示，而是執委會基於推廣全民運動精神發出。

林延鳳今表示，世壯運舉辦過程那麼多荒腔走板的狀況，讓選手不滿、市民感到憤怒，但市長沒有想要解決問題，還發出便箋要求：1. 開幕典禮及每日競賽精華剪輯上傳，然後運用轄管的各種管道散播宣傳；2. 每日更新還要檢附佐證照片彙整給機關以掌握進度。

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她批評，這是把整個市政府當作公關公司還是網軍公司？叫體育局或觀光傳播局上傳也就算了，竟然各單位都不放過，基層公務員收到通知後被搞到快抓狂，北市府這種鋪天蓋地掩蓋事實的包裝方式跟中國共產黨有什麼不一樣？

林延鳳質疑，蔣萬安這幾天除了顧著跟可能違約的廠商打壁球、拉黃仁勳來轉移世壯運出包的焦點、發函給各單位要求宣傳KPI，請問還會什麼？花了近10億預算的國際運動賽事，被搞到天怒人怨，讓台北市成為別人訕笑的城市，市長不用負責？不覺得丟臉？

她酸，無能草包妄想透過包裝變成肉包，這是廣告不實，標準詐騙手段，「Safe 哥沒有為市民帶來安全感而是恐懼感，因為一個不誠實又沒中心思想的市長，製造的災難會超乎大家的想像」。

世壯運執委會表示，該份便箋並非市長指裁示事項，而是執委會基於推廣全民運動精神所發出，期盼透過市府各局處平台，讓更多市民朋友看見來自退役國手與素人選手在賽場上揮灑汗水的熱血表現，藉此激勵大眾培養規律運動習慣，打造更健康的城市生活風貌。

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