MiLB》正式展開二刀流！台灣新星旅美生涯初登板 先發2局猛飆3K

林盛恩。(資料照,記者陳志曲攝)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力紅人體系的台灣19歲小將林盛恩,本季正式開啟「二刀流養成計畫」,今日迎來旅美生涯初登板,小試身手投了2局,送出3次三振。

林盛恩今天站上投手丘面對巨人新人聯盟,首局連續解決2位打者後,被貝利克多(Victor Bericoto)敲出全壘打,這局失掉1分。

次局續投,林盛恩猛飆2K,讓對手三上三下,此戰先發2局退場,無關勝敗,終場紅人新人聯盟以4:7輸球。

林盛恩旅美生涯初登板先發2局,挨1轟失1分,送出3次三振,最快球速投到93英哩(約149.6公里),賽後防禦率為4.50。

Taiwanese 19 year old two way player Sheng-En Lin started tonight in the Arizona Complex League and struck out 3 in 2 innings and his FB topped out at 93 MPH pic.twitter.com/mtWauLS9w7