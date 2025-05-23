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MiLB》正式展開二刀流！台灣新星旅美生涯初登板 先發2局猛飆3K

2025/05/23 14:11

林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人體系的台灣19歲小將林盛恩，本季正式開啟「二刀流養成計畫」，今日迎來旅美生涯初登板，小試身手投了2局，送出3次三振。

林盛恩今天站上投手丘面對巨人新人聯盟，首局連續解決2位打者後，被貝利克多（Victor Bericoto）敲出全壘打，這局失掉1分。

次局續投，林盛恩猛飆2K，讓對手三上三下，此戰先發2局退場，無關勝敗，終場紅人新人聯盟以4：7輸球。

林盛恩旅美生涯初登板先發2局，挨1轟失1分，送出3次三振，最快球速投到93英哩（約149.6公里），賽後防禦率為4.50。

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