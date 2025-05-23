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陳彥博雲二監分享征戰世界極地生命故事 300名收容人感動

2025/05/23 13:55

極地馬拉松選手陳彥博受邀到雲林第二監獄分享自己征戰世界極地、面對失敗、孤獨及自己如何克服的生命歷程。（雲林第二監獄提供）極地馬拉松選手陳彥博受邀到雲林第二監獄分享自己征戰世界極地、面對失敗、孤獨及自己如何克服的生命歷程。（雲林第二監獄提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林第二監獄邀請極地馬拉松選手陳彥博演講，陳彥博以「極限．侷限」為題與300名收容人分享自己征戰世界極地、面對失敗、孤獨及自己如何克服的生命歷程，講到感動之處台下有不少收容人也紅了眼眶，也有不少人偷偷拭淚。

陳彥博幾個月前才剛完成北極圈617公里不休息長征賽，以7天23小時19分鐘完賽獲得亞軍，也是首位成功完賽的亞洲選手。日前受邀到雲林二監演講，陳彥博透過多張他參賽照片與大家分享他如何克服身體極限，在世界最嚴峻的環境中完成比賽。

陳彥博在演講中透露說，他其實沒有想像中勇敢，但在遇到身體極限時，會不斷與自我對話，一步一步呼吸前進，所以每場比賽他征服的並不是大自然，而是內心的懷疑與恐懼，這過程他體認到「希望，讓人度過煎熬；信念，使人度過難關」，帶著謙卑的心面對大自然，便能昂首闊步。

陳彥博指出，一路走來他也不是事事都平順，也曾面對無薪水到處找贊助的窘境，父母親不支持而決裂及罹患咽喉癌，但這些壓力及困境並沒有擊垮他對跑步的夢想。

「旅途可以很遙遠，家是唯一的方向」，陳彥博秀出一張媽媽抱著他哭泣，爸爸驕傲看著他的照片，他說，這是中國戈壁沙漠的一場比賽，在接近終點線時隱約中聽到父親熟悉的口哨聲，眼淚莫名滑落，父母來看他了，終於得到父母的支持了。他也有感而發與大家分享，與家人相處的時間隨著歲月推進只會日漸減少，要好好珍惜，說完台下有人紅了眼眶、有人偷偷拭淚。

雲林第二監獄指出，期盼透過演講讓收容人從他人的生命故事的正能量，看見希望與可能性，重啟對未來的希望。

極地馬拉松選手陳彥博受邀到雲林第二監獄分享自己征戰世界極地、面對失敗、孤獨及自己如何克服的生命歷程。（雲林第二監獄提供）極地馬拉松選手陳彥博受邀到雲林第二監獄分享自己征戰世界極地、面對失敗、孤獨及自己如何克服的生命歷程。（雲林第二監獄提供）

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