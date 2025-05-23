世壯運蒙古籃球選手丟失手機 警兩小時內找回讓他驚呼：Amazing Taiwan!

蒙古選手參與世壯運遺失手機，員警僅用兩小時不到就聯繫上公車司機，迅速找回手機，讓蒙古選手驚呼：「Thank you Taipei,Amazing Taiwan!」 （記者鄭景議攝）

〔記者鄭景議／台北報導〕雙北世壯運期間，有不少外國選手來台參賽，有兩名蒙古籍選手，來台參與籃球賽事，其中一人在20日晚間卻不慎把手機掉在公車上，兩人驚慌前往台北市大安分局敦化南路派出所報案，員警僅用兩小時不到就聯繫上公車司機，迅速找回手機，讓蒙古選手驚呼：「Thank you Taipei,Amazing Taiwan!」

警方表示，經了解2人當時是搭乘公車要到新北市板橋區的訓練場館，經過簡易英文溝通，確認上車地點及時間，查得兩名選手所搭乘的大都會公車，才剛靠回中和總站，司機也確實在車上有發現1支I-Phone手機，經比對型號及手機外觀特徵均相符，警方隨即駕車載同蒙古籍選手前往確認失物，順利尋回遺失的手機，蒙古選手也開心地在公車總站與服務人員及警方留下合影。

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蒙古選手向警方表示，他對於籃球運動非常有興趣，此次與友人組隊來台灣參加比賽，妻子一人在蒙古獨自照顧10歲女兒及7歲兒子，他在訓練以外的時間都會撥空打視訊電話給家人，除了報平安外也一解思念，所以手機遺失對他來說非常困擾，在報案後一個多小時即尋回手機，讓他覺得非常不可思議，直呼「Thank you Taipei,Amazing Taiwan!」。

大安分局呼籲，來臺參加世壯運選手於盡情享受賽事之餘，對於隨身物品應隨時留意，若有不慎遺失，可立即至鄰近警察機關或請求賽事場館人員協助，以維護財產安全。

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