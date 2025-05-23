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世壯運》前獅隊球員組ENERGY隊 高國輝點燃攻勢率山羊兄弟闖4強

2025/05/23 13:51

高國輝。（世壯運提供）高國輝。（世壯運提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕由前統一獅郭岱琦號召組成的「ENERGY」隊，包括高國慶、鄧志偉、黃恩賜等職棒退役球星等多達11人，但ENERGY隊最終以5:10落敗，山羊兄弟以2連勝晉級4強複賽，朝前進台北大巨蛋的目標邁進。

「ENERGY」隊陣中最受矚目球員，當屬「綠色坦克」高國慶，他目前擔任統一獅二軍首席教練，這次世壯運直到最後一刻才完成報名，他說：「報名後就一直期待這一天，藉這個機會大家可以聚一聚。」郭岱琦補充說：「2年後還有大阪（關西世壯運），目前有這個想法，大家對棒球都還有熱情，會提前準備。」

前幾天跨界挑戰高球的「棒球情人」高國輝，過去3天參加高球35+，今天回歸棒球老本行，他表示：「教練體恤我，今天排我打DH。這幾天走路走太多，有點疲勞。」重新回到熟悉的棒球場，讓他直呼就像回到過去學生棒球時期。

今天擔任「ENERGY」先發投手的林晨樺，過去在義大、富邦與高國輝當了9年隊友，兩人只曾在春訓投打練習，沒想到會在世壯運賽場首次正式對決，而高國輝在1局上首打席擊出左外野深遠飛球，被郭岱琦貼在全壘打牆前接殺，但高國輝隨即在3局上雪恥，以類似高爾夫球似的「切桿」意外打出1分打點安打，引爆單局7分攻勢。賽後談到前隊友表現，高國輝笑說：「晨樺球還滿快的，我有偷瞄一下（電子看板），第1球揮空好像還有131公里。」

ENERGY隊。（世壯運提供ENERGY隊。（世壯運提供

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