網球》壽星喬科維奇摔拍復仇 連2年挺進日內瓦紅土4強

喬科維奇。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕壽星喬科維奇（Novak Djokovic）摔拍後甜蜜復仇，6：4、6：4擊敗義大利第8種子阿納爾迪（Matteo Arnaldi），瑞士當地5月22日晚間用勝利歡慶38歲生日，也躋身日內瓦男網賽4強，持續朝著職業生涯第100座冠軍的里程碑邁進。

這項ATP250等級紅土賽事，正為法國公開賽的大滿貫重頭戲暖身。面對上月馬德里大師賽爆冷贏球的後輩阿納爾迪，喬科維奇汲取教訓，開賽第3局率先破發，順勢先馳得盤；次盤塞爾維亞第2種子化解1：4危機，接連雙破一口氣倒趕5局，激戰1小時40分鐘直落二雪恥。

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「再次進入準決賽真是太棒了，希望今年至少能更進一步，這就是我的目標。」第2盤落後時氣到摔爛球拍的喬科維奇，反而意外打亂對方節奏，這位大滿貫24冠的現役傳奇說：「球拍斷裂後，我找回最佳狀態，心態和情感上也獲得平衡，能夠在最需要的時候打出最佳網球，希望維持下去。」

在球場上收到大會生日蛋糕的喬科維奇，即將與會外賽殺入的英國左手拍諾里（Cameron Norrie）爭奪冠軍戰門票，這位老將只差最後2勝就能集滿百冠，成為繼109冠美國康諾斯 （Jimmy Connors）、103冠瑞士費德爾（Roger Federer）之後，職業男網史上第3位人。

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