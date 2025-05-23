TPBL》球迷最愛的是他！高錦瑋勝過林書豪拿人氣王

高錦瑋。（資料照，TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL年度人氣球星票選結果出爐，桃園雲豹高錦瑋擊敗新北國王球林書豪，勇奪年度人氣球星頭銜。

本屆TPBL年度人氣球星票選自5月6日至5月22日展開，為期17天，吸引大批球迷熱情參與，從七支球團共118位註冊球員中，最終票選前十名依序為：高錦瑋（12,618票）、林書豪（11,673票）、馬建豪（3,367票）、林俊吉（2,305票）、努利（2,269票）、雷蒙恩（1,467票）、邱子軒（1,427票）、高國豪（1,127票）、林書緯（899票）、謝亞軒（838票）。

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高錦瑋不僅是聯盟唯二得過單月獎項的本土球員，亦蟬聯12月與1-2月的單月MVP，兩次的球迷票選中皆獲得第一名，其中一次更是以近千票之差超越林書豪，另外，本季也榮登助攻王寶座，帶領雲豹前進季後挑戰賽。

林書豪也曾力讚高錦瑋，他表示：「他打得非常好，你可以看得出來他真的很想贏，很想進季後賽，我自己是去防他的，結果沒有防得很好，讓他投開了。」

拿到人氣球星的高錦瑋，今天要率領雲豹在主場迎戰台北戰神，希望在3戰2勝制的季後挑戰賽，能搶下勝利，逼出週日的驟死賽。

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