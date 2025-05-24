NBA東部決賽G2、林昀儒/高承睿男雙拚決賽門票 今日賽事預告與轉播

溜馬。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟方面，勇士將在主場面對教士，勇士派出36歲左投塞爾（Chris Sale）先發，力求中止2連敗。近期苦吞6連敗的教士，則推出右投皮維塔（Nick Pivetta）；另一場則是運動家在主場面對費城人，運動家將碰上費城王牌惠勒（Zack Wheeler）。

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NBA季後賽東部決賽G2，前役上演大逆轉的溜馬能否再拿1勝，或是陷入1敗的尼克能力保自家主場？敬請鎖定轉播。

中職今天有3場賽事，統一獅在台南球場面對中信兄弟，統一獅派出洋投飛力獅先發，兄弟推出本土左投魏碩成；味全龍在大巨蛋面對台鋼雄鷹，龍隊推出王牌徐若熙先發，台鋼則排出本土左投江承諺；樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將，桃猿派出洋投魔神樂先發，悍將派出本土右投李東洺。

另外，今天也有桌球世錦賽的賽事，林昀儒/高承睿將在男雙4強賽碰上法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗/F.勒布朗。敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 教士 VS 勇士 愛爾達體育2台

10：00 費城人 VS 運動家 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 溜馬 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

馬來西亞大師賽

12：00 四強（上）

16：00 四強（上）

轉播：愛爾達體育3台

中職

16：00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17：00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

F1摩納哥站

21：30 排位賽 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球世錦賽

17：00 單/雙打四強

21：00 混雙決賽

22：00 單/雙打四強

轉播：愛爾達體育2台、愛爾達體育4台

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