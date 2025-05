NBA東部決賽G2、林昀儒/高承睿男雙拚決賽門票 今日賽事預告與轉播

溜馬。(資料照,法新社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟方面,勇士將在主場面對教士,勇士派出36歲左投塞爾(Chris Sale)先發,力求中止2連敗。近期苦吞6連敗的教士,則推出右投皮維塔(Nick Pivetta);另一場則是運動家在主場面對費城人,運動家將碰上費城王牌惠勒(Zack Wheeler)。

NBA季後賽東部決賽G2,前役上演大逆轉的溜馬能否再拿1勝,或是陷入1敗的尼克能力保自家主場?敬請鎖定轉播。

中職今天有3場賽事,統一獅在台南球場面對中信兄弟,統一獅派出洋投飛力獅先發,兄弟推出本土左投魏碩成;味全龍在大巨蛋面對台鋼雄鷹,龍隊推出王牌徐若熙先發,台鋼則排出本土左投江承諺;樂天桃猿在桃園球場面對富邦悍將,桃猿派出洋投魔神樂先發,悍將派出本土右投李東洺。

另外,今天也有桌球世錦賽的賽事,林昀儒/高承睿將在男雙4強賽碰上法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗/F.勒布朗。敬請鎖定轉播。

MLB

07:10 教士 VS 勇士 愛爾達體育2台

10:00 費城人 VS 運動家 愛爾達體育2台

NBA季後賽

08:00 溜馬 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

馬來西亞大師賽

12:00 四強(上)

16:00 四強(上)

轉播:愛爾達體育3台

中職

16:00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

17:00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN 2

F1摩納哥站

21:30 排位賽 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球世錦賽

17:00 單/雙打四強

21:00 混雙決賽

22:00 單/雙打四強

轉播:愛爾達體育2台、愛爾達體育4台

