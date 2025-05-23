世壯運定向越野圖丟地上選手「像撿破爛」挨轟 體育局致歉

有報名「定向越野」項目的選手在網路上PO文爆料，表示在大會發放賽圖時，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖500張不知道緣分在哪的你的地圖」。（擷取自靠北世壯運）

林子翔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名參加雙北世壯運「定向越野」項目的選手昨（22）日爆料，表示在大會發放賽圖時，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣在那邊挖」，讓不少網友看了大呼丟臉。對此，台北市體育局當日晚間已經致歉。

有選手昨日在臉書粉專「靠北世壯運」PO文表示，定向越野賽事因為公平的問題，所以會在選手到終點後先回收地圖，地圖背面選手自己寫號碼布等資訊。他爆料，定向越野第一天正式資格賽事，在最後環節發賽圖的時候，大會工作人員直接整疊丟地上，「一群選手跟撿破爛一樣」。

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爆料選手說，最後是一些選手看不下去，才開始幫忙分依照百位數簡單分區。他也批：「依照寫編號的顏色，依照組別，什麼都好，而不是直接這樣丟地上。」文章PO出後引發網友痛罵丟臉，還有也同為選手的網友表示：「跟老外選手對上眼神的時候，身為地主國民的我真的羞愧到想找地洞鑽。有外籍選手直接用腳趾撥找圖，自己都不尊重自己當然會被別人輕蔑。」

綜合媒體報導，台北市體育局22日晚間透過媒體群組發布聲明表示，基於公平原則考量，在選手回到終點後回收地圖是必須的，但因份數太多造成觀感不佳，為此致上歉意，並沒有不尊重選手的意圖，未來將持續精進。

定向運動起源於瑞典，是種仰賴地圖、指北針與導航技巧，從某個地點前往下一個特定地點的運動，通常是在參與者不熟悉的地區舉行。主辦單位會給予每位參與者一份地圖，通常是特製的定向地圖，用以尋找地圖上所標示的控制點。是一項非常健康的智慧型體育項目，是智力與體力並重的運動。

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