MLB》道奇兩名資深老將遭釋出 佛里曼嘆氣：賽季不斷失去隊友...

佛里曼。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇近日把34歲資深工具人泰勒（Chris Taylor）、35歲資深捕手巴恩斯（Austin Barnes）給指定讓渡（DFA），兩人最後也都遭到釋出。道奇MVP球星佛里曼（Freddie Freeman）坦言，整個賽季不斷失去隊友，這真的很糟糕。

泰勒是在2021年季後與道奇簽4年6000萬美元的延長合約，但他近年表現下滑，本季出賽28場，有2分打點，打擊率2成的成績；巴恩斯是名投克蕭（Clayton Kershaw）的「御用鐵捕」，本季出賽13場，貢獻2分打點，打擊率2成14。

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佛里曼近日接受《橙縣紀事報》訪問，他坦言，「就像是，飛機上有一群玩牌的傢伙，Austin是其中之一，現在葉茲（Kirby Yates）進傷兵名單，另一個人不會隨隊去客場之旅。很多人不了解，其實有很多事情正在發生，整個賽季不斷失去隊友，這很糟。」

「這真的很糟。」佛里曼表示，「如果你說失去沒有不會難過，你就不是一個人。你只能繼續前進。你會有些難過，但這不是單場4支0的理由。」

「這真的很困難，但你要理解就是一門生意。你必須要繼續前進」佛里曼說道，「當休息室失去兩位備受尊敬的老將時，你得像成年人一樣理解其中的原因。你可以為失去朋友而難過，還是可以跟那位朋友保持聯絡，但我們還是要繼續向前進。我認為我們有一群很棒的隊友，能讓這部機器繼續運作下去。」

資深捕手巴恩斯。（資料照，美聯社）

資深工具人泰勒。（資料照，美聯社）

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