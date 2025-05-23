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法網》賈西亞宣布即將退休 羅蘭加洛斯為主場最後一舞

2025/05/23 16:17

賈西亞。（資料照，法新社）賈西亞。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕賈西亞（Caroline Garcia）宣布即將退休，法國網球公開賽為主場最後一舞，今年可能再參與幾場賽事，之後這位前WTA世界女單第4的名將就轉往商場發展。

「是時候說再見了。在最高水準賽事競爭 15 年，並將生命中每一秒都投入逾25年，我已經準備好開始新的篇章。」31歲的賈西亞表示，網球之路並非一帆風順，尤其從早期開始，就遠遠不止輸贏如此簡單，它承載著愛與恨、喜悅與憤怒，昔日法國一姊有感而發：「即便如此，我仍然深深感激這段旅程，感激網球給我的一切，感激它幫助我成為一個堅強、熱情、勤奮的女人。但現在，是時候做點別的事情了。」

賈西亞透露，接下來還有幾場比賽，首先是自家羅蘭加洛斯的紅土大滿貫，「這是我連續第14次參戰，也是最後一次。」她將在女單首戰美國對手佩拉（Bernarda Pera）。已參與哈佛大學商學院2024-25跨界商業入門課程的賈西亞，正積極學習金融投資與財務管理，「我一直忙著打網球沒時間上大學。 現在正探索新的環境，看到不同視角。顯然，當職業生涯走到盡頭，就會想要開始建立自己的未來。」

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