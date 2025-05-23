籃球》成軍19年來頭一遭 高師大附中奪HBL乙級冠軍

高師大附中籃球隊拿下HBL乙級男子組冠軍，球員拿著金色籃球開心合影。（高師大附中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高中籃球聯賽（HBL）乙級男子組上週決賽，高師大附中拿下籃球隊成軍19年來的首座全國冠軍，當綠色彩帶凌空灑下時，全校歡欣鼓舞，校長歐志昌興奮地說，今年賽事正好面臨學校球場整修，無法提供球隊訓練，但仍克服難關稱霸全國，這一刻更加無比珍貴！

高師大附中籃球隊於2006年成軍，原先為社團性質球隊，但球員每每升上高三即面臨訓練與升學上的衝突，2013年第一次拿下高雄市國稅盃全國分齡籃球錦標賽冠軍獎盃後，當時的帶隊教練黃安邦向學校提議招收運動績優生，讓孩子的訓練跟升學能夠做更緊密的結合，並於2014年正式招生。

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校長歐志昌回憶道，2013年奪冠球員中不少都是他當時數學課門生，也有導師班孩子，所以非常清楚球員的辛苦與家長的為難，隔年他接任教務主任，黃安邦正式提出運動績優生的招收計畫，在當時校長李金鴦的支持下，高師大附中於2014年招收第1屆運動績優生。

2023年黃安邦接任學校體育組長，聘請到前高苑工商教練梁有勝接掌球隊兵權。在梁有勝教練及首次打入全國決賽附中子弟兵趙秉義助教努力下，球隊延續從2019年開始年年打進HBL全國決賽傳統，終於在今年登上隊史首座HBL乙級籃球聯賽王座，當綠色彩帶凌空灑下一刻，不少曾經共同奮鬥的校友們，都流下了珍貴眼淚。

賽後帶隊教練梁有勝表示，感謝學校及家長後援會的全力支持，其實晉級全國賽以來，球隊情況都不算好，每場都有狀況。但一場一場調整，重要的冠軍賽球員能即時修正之前犯過的錯誤是關鍵。

獲選MVP的高二中鋒莊佾恩，在冠軍戰攻下19分、11籃板，帶領球隊在上半場劣勢開始反撲，他說，經歷了那麼多比賽，努力了那麼久終於拿到了冠軍，非常累也非常苦，但在計時器一響彩帶拋出的那刻，一切都值了。

去年12月高師大附中球場因歷久失修而進行整建，球隊失去練習場地，只好另覓訓練場所，所幸國立鳳山高中伸出援手，才有了可棲之地，雖然是今年進入全國8強學校名單中，唯一沒有體育館可供球隊訓練的學校，但球員仍奮力奪得冠軍盃，更顯得彌足珍貴。

高師大附中校長歐志昌剪冠軍網。（高師大附中提供）

莊佾恩在冠軍戰攻下19分、11籃板榮獲MVP。（高師大附中提供）

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