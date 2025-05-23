世壯運》划船賽冬山河登場 三屆奧運國手汪明輝首戰失利拚晉級

汪明輝。（世壯運提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年雙北世壯運划船賽今在宜蘭冬山河展開為期6天首日賽程，三屆奧運名將汪明輝於單人雙槳男子36+組淘汰賽登場，惜敗給同組日本勁敵笠谷勇希，賽後嘆說：「胖了6公斤，後面速度催不出來！」他必須在25日複賽力爭晉級機會，並得連闖三關才有望為地主拿牌。

汪明輝2004年、2008年、2012年三屆奧運披上國家隊戰袍，並在2010、2014年亞運鍍銀，自2018年雅加達亞運後逐漸淡出國際賽，改於日月潭訓練水里工商划船隊，他說：「難得台灣辦國際賽，一開始就決定參與，但平時還要訓練選手，只能在賽前一個多月，利用訓練選手後的課餘時間來加強。」

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本屆世壯運在宜蘭舉行划船、鐵人三項、輕艇激流標竿與衝浪等水上賽事。划船包含單人雙槳、雙人雙槳、雙人單槳無舵、四人雙槳和四人單槳無舵等，並以2公里的平靜水道為比賽場地。單人雙槳男子36+組共13國選手參賽競爭激烈，汪明輝上午淘汰賽籤運不佳，與有金牌實力的笠谷勇希同組，前半段雙方實力相當，但後半段汪明輝無力加速落敗，笠谷勇希成績4分01秒49，汪明輝划出4分09秒93。

對於淘汰賽表現汪明輝並不滿意，希望接下來複賽事有更好成績，再準備10月全運會，「冬山河環境不錯，以前經常在這裡比賽，可能自己狀況沒有做好，這次成績跟過去差太多了，比巔峰時期整整慢20幾秒吧。」

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