晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球世錦賽》敗給台灣林昀儒／高承睿 中國男雙創近50年最慘成績

2025/05/23 18:08

林昀儒／高承睿。（資料照，取自國際桌總微博）林昀儒／高承睿。（資料照，取自國際桌總微博）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙8強戰，世界第7的中國「雙林組合」林詩棟／林高遠以1比3敗給台灣組合林昀儒／高承睿，無緣4強。根據中國媒體《文匯報》指出，這是自1975年桌球世錦賽以來，中國男雙再次無緣頒獎台。

林昀儒與高承睿在今年初的新加坡大滿貫賽首度攜手合作，就摘得亞軍，目前世界男雙排第11名。

林昀儒／高承睿在本屆世錦賽男雙16強先擊敗中國男雙黃友政／梁靖崑，8強面對前三輪一局未失的中國「雙林組合」，林昀儒／高承睿最後以11比5、11比9、5比11、11比8贏球，這是自蔣澎龍／張雁書、莊智淵／陳建安後，台灣第三組在世錦賽男雙奪牌的組合。

《文匯報》提到，林詩棟／林高遠無緣世錦賽4強舞台，這是自1975年印度加爾各答舉辦的世錦賽以來，再度沒有中國男雙擠進4強舞台，也代表中國男雙相隔近50年再度無緣男雙獎牌。

《文匯報》認為，面對林昀儒與高承睿的組合，中國男雙黃友政／梁靖崑、以及林詩棟／林高遠都明顯居於下風，找不到很好的解題方法，認為林昀儒／高承睿已經成為男雙賽場不可小覷的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中