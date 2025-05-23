桌球世錦賽》敗給台灣林昀儒／高承睿 中國男雙創近50年最慘成績

林昀儒／高承睿。（資料照，取自國際桌總微博）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙8強戰，世界第7的中國「雙林組合」林詩棟／林高遠以1比3敗給台灣組合林昀儒／高承睿，無緣4強。根據中國媒體《文匯報》指出，這是自1975年桌球世錦賽以來，中國男雙再次無緣頒獎台。

林昀儒與高承睿在今年初的新加坡大滿貫賽首度攜手合作，就摘得亞軍，目前世界男雙排第11名。

請繼續往下閱讀...

林昀儒／高承睿在本屆世錦賽男雙16強先擊敗中國男雙黃友政／梁靖崑，8強面對前三輪一局未失的中國「雙林組合」，林昀儒／高承睿最後以11比5、11比9、5比11、11比8贏球，這是自蔣澎龍／張雁書、莊智淵／陳建安後，台灣第三組在世錦賽男雙奪牌的組合。

《文匯報》提到，林詩棟／林高遠無緣世錦賽4強舞台，這是自1975年印度加爾各答舉辦的世錦賽以來，再度沒有中國男雙擠進4強舞台，也代表中國男雙相隔近50年再度無緣男雙獎牌。

《文匯報》認為，面對林昀儒與高承睿的組合，中國男雙黃友政／梁靖崑、以及林詩棟／林高遠都明顯居於下風，找不到很好的解題方法，認為林昀儒／高承睿已經成為男雙賽場不可小覷的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法