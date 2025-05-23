桌球世錦賽》直落三擊退南韓隊 「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎距離3連霸只差1勝

王楚欽（左）、孫穎莎直落三擊退南韓組合，挺進混雙決賽。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運金牌中國「莎頭組合」王楚欽/孫穎莎，今天在2025年杜哈世界桌球錦標賽混雙四強賽，以直落三力退世界排名第2的南韓組合林鐘勳/申裕斌，距離3連霸只剩一步之遙，決賽將對決日本「大吉組合」吉村真晴/大藤沙月。

世界排名第8的王楚欽/孫穎莎過去五度遭遇林鐘勳/申裕斌還沒輸過，包括去年新加坡大滿貫賽決賽、巴黎奧運4強戰都拿下勝利。

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但王孫配今天贏得並不輕鬆，首局在9:10劣勢下化解1個局點才以12:10後來居上。

次局，王孫配在6:3領先下連丟3分被追平，關鍵時刻，王楚欽連續反手擰拉、正手搶攻得手，連拿5分，11:6再下一城。

中國組合第3局開局又取得4:1領先，南韓隊在暫停後發動反擊，在4:9落後下先追至8:9，8:10絕境下又驚險化解5個賽末點，以14:13反超。決勝時刻，林鐘勳接發球擰拉出界，申裕斌正手拍揮空，王孫配連搶3分，16:14險勝。

另一場4強賽，吉村真晴/大藤沙月以11:8、11:1、4:11、11:2解決世界排名第3的香港組合黃鎮廷/杜凱琹，首度闖進決賽。

吉村真晴和石川佳純的混雙組合在2015、17、19年連續3屆世錦賽都闖進決賽，還在2017年攜手奪冠，這也是吉村真晴第四度挺進世錦賽混雙決賽。黃鎮廷/杜凱琹則繼2015、17、23年之後第四度獲得銅牌。

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