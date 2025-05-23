中職》餅總給空間 林佳緯2023年選秀最速百安

林佳緯。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅林佳緯前天對味全龍擊出生涯100安，成為2023年選秀中最快達陣選手，他也收下百安紀念品，但他坦言，比自己想像得還要慢，去年應該就有機會達成，「今年會以單季百安為目標。」

林佳緯不只以20歲130天達陣百安，2023年選秀的43位選手，沒有人安打數勝過他，包括選秀狀元、從大聯盟歸國的樂天桃猿林子偉，他近3季出賽110場擊出73支安打，下月才有機會叩關百安。

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林佳緯本季至今的打擊數據，堪稱目前獅隊最佳打者，不過在開季時，總教練林岳平曾以「重新面對職業生涯」為由放慢林佳緯的腳步，開季1週多之後才將他拉上一軍，餅總說，「既然選擇讓他回一軍，我就要有責任去教導他。」

回顧當時的調度，餅總說不是技術考量，而是希望補足缺席春訓的時間（因打經典賽資格賽），多點練習，而在球場、生活和自律方面，林佳緯都有缺點，希望從二軍好好省思，「要成為長期一軍戰力的選手，身心靈都要能投入在競賽中。」

林佳緯也說，剛進職棒時有一些錯誤，餅總都滿給空間的，「剛回來（一軍）時，餅總也說今年的我已經不是剛進職棒的新人，會更嚴格看每個play，希望我能夠減少一些不必要的失誤。」

獅隊今拉上林安可，下放自打球傷了腳趾的蘇智傑，林佳緯的竄起，讓獅隊外野競爭激烈。林佳緯認為，這種競爭是好的，大家都能把好的東西展現出來，「像季初，朱迦恩打得好，那時我在二軍就有感受到壓力。自己滿享受這種競爭感。」

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