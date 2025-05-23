中職》克服「投手絕症」重返一軍 王尉永受訪時一度哽咽

富邦悍將王尉永。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕29歲的富邦悍將右投王尉永去年8月因右肩關節唇二級撕裂傷長期脫離戰線，他選擇不動刀，邁入漫長復健期，今天他久違重返一軍，回首艱辛的復健歷程，曾動念放棄投球的他受訪時一度哽咽，直說為了老婆和家庭，必須堅強走下去。

近年王尉永與富藍戈、曾峻岳共組富邦牛棚勝利方程式，但他在去年8月缺陣至今，原來是患了有「投手絕症」之稱的右肩關節唇撕裂，傷勢程度達二級。

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王尉永透露，去年季中右肩感覺有些疼痛，原本想說有那麼嚴重嗎？應該休息一陣子就會好轉，後來持續丟球還是不舒服，季中就去輔大就醫檢查，醫生說這是陳舊性損傷，於是接受PRP（高濃度血小板血漿）治療但沒什麼成效。

去年球季結束王尉永某日跑去兩家醫院檢查，他先去高醫，醫生詢問是否考慮開刀，因為復健或許不會好轉，必須動刀才行，當下王尉永的心情非常沮喪，同一天再去高雄長庚醫院檢查，那位醫生建議他不要開刀比較好，持續強化續練就好，他就遵照醫生說的硬練。

放棄動刀，王尉永選擇復健之路，他說，休賽季休息一陣子再投入訓練，剛丟網子右肩還是滿不舒服的，且會影響生活作息，睡覺壓到就會痛，後來慢慢適應，重量訓練逐漸加重，好了9成以上。

「感覺天塌下來一樣。」王尉永坦言，右肩傷勢讓他大感沮喪，有一陣子心態滿消極的，甚至曾經想過再也不能投球，好在老婆的支持與鼓勵，讓他重拾信心面對艱難挑戰，復健期間步調盡量放慢，以免收到反效果。

今年王尉永在二軍投了4場復健賽進帳2次中繼成功，總計5局投球失1分，防禦率1.80，最快球速146公里，他說，有打2劑PRP並強化右肩周邊肌肉，這個傷對投手來說是絕症，但每個人體質不一樣，他比較幸運一點還可以回來，只是要小心，畢竟結構已經不一樣了，他強調，「除了開刀，這個傷是不會好的。」

王尉永說，當初得知右肩關節唇撕裂當然會覺得完蛋了，可能沒辦法再回來，可是轉念一下，投球這麼久，關節唇多少都會磨損，有的人為什麼可以回來，為什麼他不行？現在每天跟自己對話，更了解自己的身體狀況，怎麼自主訓練和保養，他已經29歲，更要注意使用方式，避免再次受傷

富邦悍將王尉永。（記者陳志曲攝）

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