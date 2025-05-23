世大運》體育署長鄭世忠南下國訓中心 端午節前訪視培訓隊國手

體育署長鄭世忠（右）赴國訓中心，慰勉世大運田徑培訓隊教練辜榮輝（左起）、教練蔡易達、選手林昱堂。（體育署提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年夏季世界大學運動會7月16至27日將在德國萊茵魯爾都會區舉行，體育署長鄭世忠今日南下高雄左營國家運動訓練中心，慰勉本屆世大運選手及教練們在培訓過程中的辛勞與付出，並預祝培訓隊國手端午佳節愉快。

本屆世大運我國預計參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、籃球、排球、桌球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、羽球、划船及沙灘排球等15種運動種類，除了韻律體操、籃球、網球及沙灘排球等培訓隊在營外進行訓練，其餘隊伍都在國訓中心進行集訓。

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鄭世忠抵達國訓中心先前往防護室了解相關業務及選手需求，也叮囑國訓中心在最後關鍵時刻，給予選手及教練最完整後勤支援。隨後至男子排球、競技體操、跆拳道及田徑等隊伍的訓練場地，實地瞭解各隊訓練實務的進行方式，也利用機會為揮汗苦練的選手加油打氣及送上祝福。

鄭世忠表示，為爭取本屆世大運佳績，2024年巴黎奧運結束隨即展開2026年名古屋亞運及本屆世大運培訓作業。由於世大運與奧亞運競賽種類及選手重疊性相當高，而我國優秀運動員大多也具有大專學生身分，因此本屆世大運在培訓策略上，將世大運結合亞運會進行培訓體系連貫、整合各賽會培訓作業的方式辦理，銜續培育各運動種類的優秀競技運動人才，期待本屆世大運國家排名能追平甚至超越歷屆境外參賽最佳的第7名，進而放眼名古屋亞運的參賽目標。

鄭世忠進一步指出，除了整合培訓體系，為提供世大運選手最好的後勤支援服務，體育署偕同國訓中心及運科中心於本屆賽事舉辦地點德國埃森及柏林也規劃設置中繼站（膳食、物治防護及體能訓練），後續體育署將持續掌握各運動種類培訓隊訓練進度及需求，完善後勤支援並配合培訓計畫提供服務，為國家代表隊提供完整的訓練後勤支援，做好後勤角色，讓世大運選手及教練在訓練上無後顧之憂，進而爭取最佳的國際參賽成績。

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