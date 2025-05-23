中職》兄弟宰統一奪3連勝 黃博多寫生涯首見紀錄（影音）

中信兄弟洋投黃博多。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟先發洋投黃博多今天繳出生涯最長的8局無自責分，加上隊友全場4次的守備美技加持，助隊以4：1擊敗獅隊，奪下3連勝。

中信在2局上率先突破獅隊先發洋投布雷克，許基宏選到四壞引爆中信打線，詹子賢和宋晟睿都敲安進帳1分，率隊先馳得點，原本中信有望追加攻勢，未料黃韋盛的強勁球直朝一壘手林子豪，獅隊抓到雙殺。

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4局上，許基宏再敲安扮演攻勢發動機，中信連續4支安打再下一城，添加保險分。前4局就被狂敲7安的布雷克，瀕臨被打爆的逆境，岳政華2出局滿壘擊出右外野方向深遠飛球，一度有望形成長打，只見獅隊邱智呈大秀飛身撞牆美技，沒收至少3分打點的安打。

布雷克靠2次關鍵美技，最終繳出6局掉2分的優質先發，但中信守備也不輸獅隊，2局下，獅隊單局敲3安，林靖凱在2出局的德州安打一度有望追平，右外野手宋晟睿大秀雷射肩，將潘傑楷助殺於本壘，獅象你來我往的外野美技，讓8014名觀眾驚呼聲連連。

不只宋晟睿繳出美技，4局下的中外野手岳政華、5局下的游擊手江坤宇、8局下的左外野手詹子賢都用美技幫中信先發投手黃博多擋住安打，黃博多也力投生涯最長的8局僅掉1分非自責，奪下本季第5勝。

雙方的投手戰到8局上才落幕，獅隊胡智爲完全壓不住中信的攻勢，單局被敲4支安打失掉2分成勝負分水嶺。

中信兄弟洋投黃博多。（記者李惠洲攝）

中信兄弟宋晟睿一壘安打帶有1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投布雷克。（記者李惠洲攝）

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