桌球世錦賽》「贏中國選手獲獎牌原來這麼開心」伊藤美誠開心落淚

伊藤美誠。（取自世界桌球職業大聯盟官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年杜哈世界桌球錦標賽女單8強戰，日本24歲好手伊藤美誠今天以總局數4比1擊敗世界第4的中國名將王藝迪，不但中止對戰7連敗，伊藤美誠首度晉級世錦賽女單4強舞台，至少保底銅牌，這也將是她生涯首面的世錦賽單打獎牌。伊藤美誠賽後開心落淚，直呼太開心了。

世界排名第9的伊藤美誠，先前碰上王藝迪只有2勝10敗的對戰成績。伊藤美誠今天以6比11、11比8、11比6、11比8、11比9，逆轉擊敗王藝迪，並闖進生涯首次的世錦賽女單準決賽舞台。

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日媒《Daily》報導，伊藤美誠表示，「真的很開心，先前一直無法戰勝（王藝迪），能在世錦賽大舞台贏球，真的很棒。而且能靠自己的力量贏得獎牌，感到非常高興。」

伊藤美誠賽後受訪時一度哽咽、淚流滿面，「這是我人生第一面（世錦賽單打）獎牌，真的很開心。而且，擊敗中國選手贏得的獎牌，原來這麼開心。」

由於同齡的日本好手早田希娜在2023年世錦賽拿到女單銅牌，這讓伊藤美誠說，「我告訴自己一定能做到，並帶這樣的心情上場比賽。實現自己的諾言，真的很開心。」

伊藤美誠。（取自世界桌球職業大聯盟官方社群媒體X）

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