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桌球世錦賽》中止對戰王藝迪7連敗 伊藤美誠首度闖進女單4強

2025/05/23 19:42

日本女將伊藤美誠爆冷擊退中國王藝迪，首度挺進女單4強。（取自WTT官網）日本女將伊藤美誠爆冷擊退中國王藝迪，首度挺進女單4強。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第9的日本女將伊藤美誠，今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽女單8強賽，以4:1後來居上扳倒世界排名第4的中國名將王藝迪，終止對戰7連敗，首度闖進4強，終於世錦賽單打獎牌「零的突破」。

伊藤美誠和早田希娜的女雙組合，在世錦賽共斬獲2銀、1銅，但女單最佳戰績僅止於8強。

伊藤美誠昨晚在女單16強迎戰台灣一姐鄭怡靜，雙方在第2局打出史詩般的1局，歷經10次丟士，伊藤才以21:19艱苦拿下，最終以直落四獲勝。

伊藤美誠生涯和王藝迪交手12次只贏過2場，今年的新加坡大滿貫賽、重慶冠軍賽都吞敗，上一次贏球要追溯到2020年職桌年終賽8強賽以4:3險勝。

今天再度對決，伊藤以6:11丟掉首局後，第2局起展現絕佳手感，一路壓制王藝迪，以11:8、11:6、11:8連下3城，第4局開局也取得4:1領先。

王藝迪苦苦追趕，一度以9:8反超，不過，隨後反手拉球出界被伊藤追平。決勝時刻，伊藤連續兩記強力正手搶攻得手，11:9贏得重大的勝利，在獲勝的那一刻，伊藤也喜極而泣。

伊藤4強將對決世界球后孫穎莎和日本新秀大藤沙月的勝方。

男單8強賽，世界排名第一的「小石頭」林詩棟在「中國內戰」中，以3:4（5:11、8:11、11:7、11:5、8:11、11:8、7:11）不敵世界排名第5的梁靖崑，今年世錦賽混雙、男雙、男單三線作戰都未能晉級4強，空手而歸。

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