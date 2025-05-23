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日職》猛！金村尚真104球完封勝 火腿本季10場完投勝全12隊最多

2025/05/23 21:28

火腿投手金村尚真飆出完封勝。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）火腿投手金村尚真飆出完封勝。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿24歲投手金村尚真今天在客場先發面對樂天金鷲，金村尚真用104球飆出9局完封勝，幫助火腿以1比0贏球。金村尚真摘今年第4勝，本季4場勝投都是完投勝。

金村尚真前兩局被敲1安，第3局1出局後連續被敲2安，金村連續解決兩人化解失分危機。火腿打線第2局靠郡司裕也的陽春砲，打下全場唯一的1分。從第4局起，金村尚真連續解決10名打者，直到第7局1出局後才被敲1安，金村尚真讓樂天強打淺村栄斗敲雙殺打，再度化解危機。

金村尚真第8局先後被敲安、丟保送，讓樂天2出局攻占一、二壘，金村讓樂天代打島內宏明敲三壘界外飛球被接殺，再度解危。金村尚真第9局讓樂天打線3上3下，飆出本季第3場的完封勝。

金村尚真主投9局用104球，被敲5安，無失分，賞6次三振、丟1次保送，防禦率為1.90。金村收下本季第4勝。

根據《日刊體育》報導，金村尚真本季已有3場完投完封勝，這是自1966年的嵯峨健四郎以來，火腿隊史第4位達成此奘舉的投手。

包含台灣火球男古林睿煬貢獻1場完封勝在內，火腿隊先發群本季有5場完封勝、10場完投勝，都是12支球團最多。

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