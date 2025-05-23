TPBL》最夯球星高錦瑋拿14分 背水一戰的雲豹上半場領先戰神23分

桃園雲豹高錦瑋（右）。（TPBL提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL季後挑戰賽今晚開打，背水一戰的桃園雲豹火力全開，靠著高錦瑋、克羅馬領軍，在第二節打出30：14的猛攻，在上半場打完取得57：34大幅領先台北戰神。

戰神靠著例行賽第四名，在3戰2勝制的季後挑戰賽先握有1勝優勢，今天只要贏球就能晉級，首輪要碰上頭號種子新北國王，而雲豹則要捍衛主場，力拚將戰線延長至週日驟死戰。

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毫無退路的雲豹打出不錯的開局，先發5人在首節都有得分，林信寬拿9分，高錦瑋、克羅馬各5分，團隊獲得多達10次的罰球機會，而戰神則是團隊命中率欠佳，尤其三分球6投盡墨，讓雲豹首節打完取得27：20領先。

戰神的手感在第二節依舊沒有好轉，雲豹則是靠著高錦瑋的切入突破取分，加上克羅馬的外線攻勢，聯手拉出19：6的狂攻，以57：34的大幅領先姿態進入中場休息。

雲豹繳出48.6％投籃命中率，高錦瑋拿14分、4助攻，克羅馬攻下13分，林信寬11分。

戰神投籃準星只有悽慘的30.2％，三分球9投0中，麥卡倫的10分最佳，其他人都是個位數，主力雷蒙恩10投僅2中拿6分，莫爾曼5分，艾力克4分。

林信寬與高錦瑋。（TPBL提供）

台新戰神。（TPBL提供）

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