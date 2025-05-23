中職》得點圈打擊率10割 宋晟睿對1獅投有「殘忍級數據」

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟宋晟睿今在2局下用超級雷射肩擋住統一獅追平分，貢獻連同勝打的3安猛打賞外帶2分打點，助隊奪下3連勝，而他在8局上又棒打胡智爲，生涯對他6打數5安打，對戰打擊率高達8成33，幾乎見1次打1次。

宋晟睿對戰胡智爲6打數5安打，包括本季的首局首打席全壘打，更罕見的是有5分打點，因在得點圈3打數狂敲3支安打，得點圈打擊率100%，幾乎每支安打都能對他產生傷害。

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宋晟睿表示，也不是特別對胡智爲打得順手，只是把自己的節奏做好，去做好每個球種的應變。

宋晟睿今在2局下大秀超狂雷射肩，二壘跑者潘傑楷提前起跑，最終仍在本壘前遭觸殺出局，宋晟睿又快又平的助殺震撼全場，他表示，一開始有想說林靖凱可能會打過來，教練也有做一些移位，「接球瞬間往前衝，往本壘去傳，加上小高有把球接殺，才有那顆助殺。」

不只宋晟睿有美技，岳政華、江坤宇、詹子賢都用美技幫中信先發投手黃博多擋住安打，讓他力投生涯最長的8局僅掉1分非自責，奪下本季第5勝。

宋晟睿直言，今天大家都表現很好，團隊氣勢有起來，「黃博多的表現也讓我覺得太厲害了，不愧是MLB的投手。」

宋晟睿二壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅潘傑楷在本壘被觸殺出局。（記者李惠洲攝）



中信兄弟洋投黃博多。（記者李惠洲攝）

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