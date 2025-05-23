晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》得點圈打擊率10割 宋晟睿對1獅投有「殘忍級數據」

2025/05/23 22:38

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟宋晟睿今在2局下用超級雷射肩擋住統一獅追平分，貢獻連同勝打的3安猛打賞外帶2分打點，助隊奪下3連勝，而他在8局上又棒打胡智爲，生涯對他6打數5安打，對戰打擊率高達8成33，幾乎見1次打1次。

宋晟睿對戰胡智爲6打數5安打，包括本季的首局首打席全壘打，更罕見的是有5分打點，因在得點圈3打數狂敲3支安打，得點圈打擊率100%，幾乎每支安打都能對他產生傷害。

宋晟睿表示，也不是特別對胡智爲打得順手，只是把自己的節奏做好，去做好每個球種的應變。

宋晟睿今在2局下大秀超狂雷射肩，二壘跑者潘傑楷提前起跑，最終仍在本壘前遭觸殺出局，宋晟睿又快又平的助殺震撼全場，他表示，一開始有想說林靖凱可能會打過來，教練也有做一些移位，「接球瞬間往前衝，往本壘去傳，加上小高有把球接殺，才有那顆助殺。」

不只宋晟睿有美技，岳政華、江坤宇、詹子賢都用美技幫中信先發投手黃博多擋住安打，讓他力投生涯最長的8局僅掉1分非自責，奪下本季第5勝。

宋晟睿直言，今天大家都表現很好，團隊氣勢有起來，「黃博多的表現也讓我覺得太厲害了，不愧是MLB的投手。」

宋晟睿二壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）宋晟睿二壘安打1分打點。（記者李惠洲攝）

統一獅潘傑楷在本壘被觸殺出局。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷在本壘被觸殺出局。（記者李惠洲攝）

中信兄弟洋投黃博多。（記者李惠洲攝）中信兄弟洋投黃博多。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中