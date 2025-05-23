TPBL》雲豹火力全開打趴戰神 狂勝45分要在週日打驟死賽

林信寬與高錦瑋。（TPBL提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL季後挑戰賽今晚開打，但戰況呈現一面倒，坐鎮主場的桃園雲豹全隊火力全開，第二節就取得23分領先，第三節再掃出32：16一波流攻勢，直接打趴來訪的台新戰神，終場以113：68大勝，系列賽扳成1：1平手，將戰線拉長至週日的驟死戰。

戰神靠著例行賽第四名，在3戰2勝制的季後挑戰賽先握有1勝優勢，但今天錯過贏球就晉級的機會，還因為適逢世壯運期間，和平籃球館無法使用，週日只能以新竹體育館為主場，與雲豹爭奪最後一張季後賽門票，贏家將以第4種子在首輪出戰頭號種子新北國王。

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毫無退路的雲豹打出不錯的開局，先發5人在首節都有得分，林信寬拿9分，高錦瑋、克羅馬各5分，團隊獲得多達10次的罰球機會，而戰神則是團隊命中率欠佳，尤其三分球6投盡墨，讓雲豹首節打完取得27：20領先。

戰神的手感在第二節依舊沒有好轉，雲豹靠著高錦瑋的切入突破取分，加上克羅馬的外線攻勢，拉出19：6的狂攻，最多領先達23分，以57：34進入中場休息。

易籃後，戰神終於在比賽剩下7分27秒時，靠著錢肯尼投進團隊首顆三分球，但全隊手感依舊低迷，反觀對雲豹來說，籃框就像海一樣大，誰投都能進，第三節再打出32：16的一波流攻勢，三節打完以89：50大幅領先。

雲豹在大幅領先下也讓高錦瑋、克羅馬等主力在第四節直接下場，換上板凳上場應戰，甚至是全本土陣容，而戰神也在手感盡失下，都換上本來鮮少出戰的人登場，消化垃圾時間。

雲豹先發5人得分都達雙位數，高錦瑋20分，林信寬18分，克羅馬16分，威廉斯13分，董永全也有10分，全隊12人輪番上陣，只有1人沒得分。

戰神命中率淒慘無比，兩分球準星38.2％，尤其三分球只有22投4中，雷蒙恩12分是全隊最高，麥卡倫10分，其他都是個位數得分。

高錦瑋。（TPBL提供）

克羅馬（右）（TPBL提供）

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