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法網》葛藍喬安娜首闖大滿貫會內舞台！跟上梁恩碩4年前腳步

2025/05/23 21:38

葛藍喬安娜。（蔡再基提供）葛藍喬安娜。（蔡再基提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年法國網球公開賽會外壓軸第3輪，台灣女將葛藍喬安娜激戰2小時12分鐘，終以6：4、7：5力退德國老將弗里達莎姆（Anna-Lena Friedsam），3連勝晉級會內舞台，這也將是她職業生涯首度大滿貫會內出擊。

本週WTA世界女單排名177的葛藍喬安娜，2023年首度挑戰法網會外賽初登場告負，如今捲土重來汲取經驗，直落二淘汰瑞士內芙（Celine Naef）、克羅埃西亞19歲新星馬琴科（Petra Marcinko）後，再接再厲把握聽牌機會，順勢強壓31歲的弗里達莎姆，連闖3關、1盤未失搶得128籤的紅土大滿貫會內門票。

這是自2021年梁恩碩之後，再度有台將在巴黎羅蘭加洛斯女單會外連闖3關晉級；達成大滿貫生涯里程碑的葛藍喬安娜，也跟上王思婷、李慧芝、謝淑薇、詹詠然、張凱貞、梁恩碩腳步，成為我國法網女單會內登場的第7人。

台英混血的葛藍喬安娜，第3輪面對過往最佳排名45的弗里達莎姆穩紮穩打，開賽第3局率先破發，盤末歷經互破力保領先，順勢先馳得盤。次盤葛藍喬安娜乘勝追擊，再度突破2：0開局，雖然5：4聽牌時錯失賽末點，遭到經驗豐富的難纏對手破發頑抗，她隨即回破滅火，第2個賽末點鎖定勝利。

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