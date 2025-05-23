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中職》台鋼雄鷹先發陣容擺兩新秀 菜鳥宋柏翰妨礙跑壘送分

2025/05/23 21:44

味全龍張政禹遭夾殺，但靠妨礙跑壘得分。（記者陳逸寬攝）味全龍張政禹遭夾殺，但靠妨礙跑壘得分。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹今天在大巨蛋對味全龍，先發陣容放上宋柏翰、黃秉揚兩位第1年上一軍的新秀，卻在第1局就付出妨礙跑壘多丟1分的代價，比賽中又陸續開箱新秀投手曾奕翔、捕手廖奕安。

宋柏翰、黃秉揚今年都是首次上一軍，宋柏翰於5月20日首次在一軍出賽就先發，是台鋼今年第4位先發一壘手，黃秉揚今天首次在一軍出賽也是先發，是台鋼今年以二壘手出賽的第6人。

總教練洪一中表示，球隊比較有經驗的選手，最近不是受傷就是狀況不好，目前最擔心的位置是二壘，因為胡冠俞沒有進步、郭永維有點退化、林家鋐需要時間磨練，剛好一軍有些空間，決定把黃秉揚叫上來試試看。

味全龍1局下1出局後以連續5支安打加投手失誤攻下4分，劉俊緯打擊時更發動雙盜壘，張政禹雖被夾殺在本壘前，但立刻指向閃避不及與他發生碰撞的宋柏翰，味全總教練葉君璋也進場了解，裁判開會後認定宋柏翰未持球卻站在跑壘路徑上，改判張政禹安全上壘。

當裁判開會討論時，郭阜林、曾子祐馬上把宋柏翰叫來討論，連趁傳上二壘的味全捕手蔣少宏也加入，台鋼總教練洪一中雖於改判後進場詢問，確認宋柏翰妨礙跑壘後接受判決。

台鋼打完5局已是1：12落後，7局下讓賽前升上一軍的曾奕翔接替投球，雖花28球投出三振、四死球各2次，仍以1局無失分完成生涯初登板。廖奕安提前在3局下接替張肇元蹲捕，完成生涯一軍首場出賽。

台鋼雄鷹總教練洪一中上場詢問狀況。（記者陳逸寬攝）台鋼雄鷹總教練洪一中上場詢問狀況。（記者陳逸寬攝）

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