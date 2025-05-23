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TPBL》戰神被雲豹狂電45分 主帥許皓程：我們表現很爛

2025/05/23 22:01

戰神慘敗。（TPBL提供）戰神慘敗。（TPBL提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL季後挑戰賽今晚開打，但台新戰神卻打得荒腔走板，團隊手感盡失，上半場就落後23分，第三節最大差距超過40分，比賽早早進入垃圾時間，最終以68：113慘敗給桃園雲豹，錯失贏球就晉級的絕佳機會，賽後教練許皓程也直言：「我們表現很爛！」

戰神因例行賽排名第四，在季後挑戰賽握有1勝優勢，但今天團隊宛如中邪，投籃命中率只有32.5％，且一直到第三節才投進全場第一顆三分球，整場一路被壓著打，全場最多落後47分，被雲豹多點開花的攻勢打到提前繳械。

許皓程賽後直言球隊表現很爛，主要是心態出了問題，因為覺得自己有1勝優勢，而且例行賽4勝2負佔上風，「球隊心態沒有武裝起來，讓這場比賽產生很大的差距，但現在只是回到原點，我們會跟球員再討論，好好準備下一場比賽。」

雷蒙恩全場13投4中，拿12分已是最高，談到自己的表現，他有些尷尬地說：「我今天真的打超爛，我沒有給我的球隊能量，但我會回家看影片，然後繼續努力，專注禮拜日的比賽。」

戰神與雲豹將在週日進行驟死戰，贏家將拿到最後一張季後賽門票，以第4種子在首輪出戰頭號種子新北國王。

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