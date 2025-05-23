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中職》慘！本季富邦對樂天6戰全敗 跨季對戰狂吞10連敗

2025/05/23 22:11

富邦悍將林栚呈亂流掉分。（記者陳志曲攝）富邦悍將林栚呈亂流掉分。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天火力全開，全場敲出18支安打，最終就以10：5扳倒富邦悍將中止3連敗，本季樂天對富邦6戰全勝，跨季對戰10連勝，本季富邦客場戰績17戰2勝15敗。

首局富邦靠對方一壘手失誤和戴培峰適時安打先馳得點，2局下樂天靠林子偉三壘安打和李勛傑安打追平比分。

4局上富邦一輪猛攻進帳3分，5局下樂天再度反攻，林政華率先敲安，陳晨威安打，林智平選到保送形成一出局滿壘，接著林泓育、張閔勛連續安打，單局攻下3分扳平戰局。

6局下樂天攻勢再起，林政華先敲三壘安打，成晉高飛犧牲打助隊反超前，7局上戴培峰轟陽春砲，比賽又回到原點。

7局下樂天靠3安和代打陳佳樂保送先取得超前分，接著林政華挨觸身球再下一城，8局下再添3分奠定勝基，樂天靠牛棚守成順利拿下勝利中止3連敗。

樂天桃猿李勛傑敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）樂天桃猿李勛傑敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳佳樂（見圖）上場代打選到四壞球，擠回張閔勛超前比分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿陳佳樂（見圖）上場代打選到四壞球，擠回張閔勛超前比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿張閔勛（中）跑回分數。（記者陳志曲攝）樂天桃猿張閔勛（中）跑回分數。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林政華（左）遭觸身球擊中上壘，擠回林子偉得分。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林政華（左）遭觸身球擊中上壘，擠回林子偉得分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰敲出陽春全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）富邦悍將戴培峰敲出陽春全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林政華跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林政華跑出三壘安打。（記者陳志曲攝）

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