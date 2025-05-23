中職》龍聖7局優質先發好投摘勝 「在大巨蛋投球超級舒服！」

味全龍先發投手龍聖獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕在打線前3局就鯨吞11分的力挺下，龍聖用90球交出7局失1分的優質先發，以來台代表作拿下本季第2勝與第2次單場MVP，他開心地笑說：「在大巨蛋投球超級舒服。」

龍聖開賽讓台鋼3上3下，打線隨即幫他攻下5分，2局上他雖被台鋼扳回1分，打線連續2局追加分數讓他愈投愈神勇，退場前讓台鋼14上14下，繼4月3日中職初登板後再拿勝投與MVP，那場也對台鋼。

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總教練葉君璋指出，龍聖不管控球各方面都很到位，狀況比上次出賽好很多，可能是天氣對他影響很大，接下來室外比賽還要觀察，「他還沒有碰到台灣真的很熱的情況，上次蠻不舒服，這次在大巨蛋好一點。」

龍聖表示，贏球不是他能控制，能控制的是投好球、減少失分與上壘，前次出賽有點被打爆，這場回到基本先搶好球，畢竟他來自克利夫蘭，天氣與台灣完全相反，來台前雪下到快膝蓋高，但隊上伍鐸等前輩會叮嚀與指導很多事，他也會做好因應的準備。

味全龍先發投手龍聖。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手龍聖。（記者陳逸寬攝）

味全龍先發投手龍聖。（記者陳逸寬攝）

龍聖獲選單場MVP，帶兒女上台領獎。（記者陳逸寬攝）

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