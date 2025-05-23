中職》首局要命失誤後繳4安猛打賞 李勛傑生涯首獲單場MVP

樂天桃猿李勛傑獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲的樂天桃猿小將李勛傑，今天對富邦悍將之戰擔任先發7棒一壘手，即使1局上他就發生接球失誤，導致球隊後續失分，不過他在首打席敲安後，一甩本季13打數0安打的乾旱期，5次打擊全數上壘，繳4安猛打賞，另挨1次觸身球，灌進3分打點，生涯首度獲選單場MVP。

李勛傑表示，對他來說那一球不應該失誤，當下很自責，換局下來時總教練古久保健二有說失誤就失誤，不要想太多，後面再討回來就好，叫他不要低著頭上去比賽。

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李勛傑在2局下敲安帶有1分打點，樂天桃猿追平比分，他說，首安之後壓力比較釋放，畢竟前面悶了滿久的，想法比較負面一點，教練提醒他做好該做的事情，之前在下面看隊友在MVP舞台上，自己也會想上去，如今終於如願以償。

對於先前的低潮期，李勛傑認為，想法有差，技術方現沒問題，主要是心態，平常打擊練習做滿多的，剩下的就是心理方面要更成熟，現在每天賽前都會去特打，抓自己要的感覺再帶到比賽。

李勛傑是2023年選秀樂天第5指名內野手，進職棒將近兩年，他體認到打職棒並不容易，要用什麼想法和策略面對職棒層級的投手，這是自己的課題。

樂天桃猿李勛傑獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿李勛傑敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿李勛傑敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿李勛傑敲出二壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

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