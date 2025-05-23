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TPBL》不簡單！雲豹罰球命中率百分百 週日對戰神搶季後賽門票

2025/05/23 22:57

林信寬。（TPBL提供）林信寬。（TPBL提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹今在季後挑戰賽，創下單場20次罰球全進，加上團隊全場5成的高投籃命中率，以113:68大勝台新戰神，後天兩隊將在新竹縣立體育館進行驟死賽，贏家可取得最後一張季後賽門票。

雲豹上半場結束就已經取得23分的大幅領先，第三節開始，總教練查爾斯依舊讓主力留在場上，直到領先達39分後，才讓主力休息，他解釋，因為球季最後幾場比賽面對夢想家、戰神時，球隊常常在第3節沒辦法保持專注度，讓對手打出一波反攻，所以這場比賽就是要求球員一定要保持專注度，不能鬆懈。

查爾斯表示：「雖我們贏球，但週日會是一場全新的比賽、肢體強度也將會完全不同，我們一定要贏下來！」

高錦瑋戰繳出全場最高20分、送出10次助攻，表現相當搶眼，小高說：「很感謝球迷、球團、教練團跟隊友，沒有他們我就不會有這成就，我們為了這場比賽準備了很久，無論在防守或是進攻上，都有達成教練的設定，雖然贏球很開心，但我們要馬上把自己武裝好來面對下一場比賽。」

林信寬在第一節就展現手感攻下9分，全場攻下僅次於小高的18分，他認為，今天就是一場很重要的比賽，進攻與防守都要保持專注，「我知道大家會把重點放在小高跟克羅馬的身上，所以我想要成為穩定的得分點，教練有提到我們過去第3節常會出現恍神的情況，所以這場比賽大家4節都保持高專注度，下一場我們還是會維持一樣的想法來面對比賽。」

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